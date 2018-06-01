السيسي لمجلة الرجل: محاولات الفتنة بين مصر والسعودية لن تنجح

كتب- محمد قاسم:

نشر موقع مجلة الرجل السعودية، جزءًا من حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي اختارته مجلة الرجل ليكون وجه عددها الجديد الذي يتناول فيه جوانب من حياته الشخصية وأبرز محطات سيرته السياسية.

وصف السيسي في حواره، علاقة مصر بالسعودية بـ"الاستراتيجية المستقرة" وأن "أمن المنطقة مرتبط بهما، والقيادة السعودية مدركة لذلك جيدا، وتعمل عليه".

وأكد أن المنطقة العربية تمر بظروف صعبة، مشددًا على ضرورة أن "نتحرك بشكل أكثر فاعلية وأكثر تفهمًا لهذا الواقع".

وأكد أن محاولات الفتنة والإيقاع بين مصر والسعودية لن تنجح قائلاً: "لا أعتقد أن أي محاولة للإساءة ستفلح".

ووصف السيسي، علاقتة بالقيادة السعودية والملك سلمان خاصةً بالـ"طيبة جداً، والتفاهم محترم جداً، ولن يستطيع أحد أن يبث فرقة أو يؤثر على التفاهم بين المملكة وبين مصر".

وقال: "دعم الأشقاء في الخليج هو أحد أسباب تجاوزنا لأزمتنا وتغلبنا عليها رغم كل الجهود السلبية التي تهدف لعرقلة المسيرة".

وكانت المجلة قد نشرت في بداية مايو الحالي تقريرًا عن الرئيس السيسي يضم مجموعة من الصور النادرة له في فترة الشباب.