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بدء أعمال غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بوزارة التعليم

05:32 م الجمعة 01 يونيو 2018
بدء أعمال غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بوزارة التعليم

أرشيفية

كتبت- ياسمين محمد:

افتتح الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، وخالد عبدالحكم، نائب رئيس عام الامتحان، اليوم الجمعة، أعمال غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، لمتابعة امتحانات الثانوية العامة التي تنطلق بعد غد الأحد.

وتضم غرفة العمليات ممثلين عن الجهاز القومي للاتصالات، ووزارة الداخلية، ومباحث الإنترنت، وأعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني.

وأشرفت الغرفة في أول أيامها على عمليات تسليم صناديق الامتحانات لمراكز توزيع الأسئلة بالمحافظات الحدودية، بعد سفرها من القاهرة بالطيران، وشملت تلك المحافظات شمال وجنوب سيناء، ومرسي مطروح، وأسوان، والبحر الأحمر، وتسلمت كل لجنة من اللجان، العصا الإلكترونية.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة، الأحد المقبل الموافق 3 يونيو وتستمر حتى 1 يوليو، ويتقدم لها ما يزيد عن 656 ألف طالب وطالبة.​

غرفة عمليات رضا حجازي امتحانات الثانوية العامة قطاع التعليم العام وزارة التعليم

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