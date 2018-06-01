وكيل "تعليم الدقهلية" يجتمع برؤساء لجان الثانوية

الدقهلية - رامي القناوي:

عقد علي عبدالرؤف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الجمعه، اجتماعا برؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة بحضور حامد أبوالعنين مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وفاء عبية، مدير شؤون الطلاب، وسوزان زكريا، مديرة إدارة لوضع الخطوط العريضة للعمل أثناء فترة الامتحانات.

وأوصى عبدالرؤوف بتوفير الهدوء والراحة النفسية للطلبة، ومنع الغش بكافة صوره ووضع التعليمات الامتحانية في أماكن واضحة بالمدرسه ومنع استخدام التليفون المحمول للملاحظين والطلبة وتنفيذ التعليمات القانونية الخاصة بالامتحانات والاطمئنان على مظاريف الأسئلة.

ويؤدي 41966 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة، يوم الثالث من يونيو المقبل، أمام 110 لجان في مدن ومراكز محافظة الدقهلية.

وجرى تجهيز 43 استراحة لمراقبي الامتحانات بمعدل 26 استراحة للمراقبين الرجال و19 للسيدات على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة.

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