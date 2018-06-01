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رئيس "المقاولون العرب" يكشف موعد إنهاء مبنى "النواب والوزراء"

03:12 م الجمعة 01 يونيو 2018
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إن حجم تنفيذ المرافق في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وصل إلى 80%، لافتًا إلى أن المقاولون العرب تتولى تنفيذ مرافق الحي الحكومي وبعض المباني الإدارية بجانب مبنى البرلمان ومجلس الوزراء.

وأضاف رئيس شركة المقاولون العرب، لمصراوي، أن نسبة تنفيذ مبنى البرلمان وصل إلى 50%، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه بالكامل منتصف العام المقبل وافتتاحه رسميًا، مشيرًا إلى أن القاعة الرئيسية للبرلمان تستوعب ألف شخص، وجرى تنفيذ مكتب لكل نائب من أعضاء البرلمان.

وتابع: "تراوحت نسب تنفيذ مبنى مجلس الوزراء بين 50% و60%، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه نهاية العام الجاري"، قائلًا إن نقل الوزارات سيتم بدءًا من يونيو المقبل حتى يتم الانتهاء من المرحلة الأولى للحي الحكومي بالكامل.

وأوضح "صلاح"، أن حجم أعمال شركة المقاولون العرب في العاصمة الإدارية الجديدة وصل إلى 3 مليارات جنيه، من خلال أعمال الطرق والمرافق والمباني والوحدات السكنية.

ويقع الحي الحكومي في العاصمة الإدارية على مساحة 4.8 مليون متر مربع، وتشمل المرحلة الأولى مبنى مجلس النواب، ومجلس الوزراء، إضافة إلى المرحلة الأولى من المباني الوزارية.

شركة المقاولون العرب الحي الحكومي العاصمة الإدارية الجديدة مبنى البرلمان

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