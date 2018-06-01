فوز محمد الشافعي برئاسة نقابة "القابضة لمصر للطيران"

كتب - طه عبيد:

أسفرت نتائج فرز صناديق الاقتراع في الانتخابات النقابية، التي أجريت أمس الخميس، على مستوى الشركة القابضة والشركات التابعة لها، عن فوز محمد الشافعي برئاسة نقابة القابضة، وأعضاء النقابة فاز بها كلا من شريف حمودة ووائل حسن.

كما فاز برئاسة نقابة شركة الخطوط الجوية عمرو فاروق، ومحمد سليم برئاسة نقابة شركة الأسواق الحرة، وأحمد سليمان برئاسة نقابة المستشفى، ونيرمين توكل برئاسة نقابة الشحن الجوي.

وبلغ عدد المرشحين للنقابة ما يقرب من 362 مرشحًا ما بين عضو ورئيس، بينما بلغ عدد المرشحين 255 مرشحًا بجميع مجالس الإدارات.

وجرت الانتخابات النقابية والعمالية، أمس الخميس، على مستوى الشركة القابضة مصر للطيران، والشركات التابعة لها، لاختيار مجالس الإدارات الجديدة، بالانتخاب الحر المباشر، من خلال 155 لجنة على مستوى القاهرة والمحطات الداخلية.

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