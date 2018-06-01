بالصور.. حفل تخرج حفيد مبارك أمام الأهرامات بحضور علاء وجمال

القاهرة - مصراوي:

نشر عمر علاء مبارك - حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك، اليوم الجمعة، صورًا لحفل تخرجه -الذي أقيم أمام أهرامات الجيزة- على حسابه الشخصي على "إنستجرام".

وشارك علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق، وزوجتيهما وأبناءهما في حفل التخرج الذي ضم عددًا من المقربين للأسرة.