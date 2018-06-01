بالصور.. حفل تخرج حفيد مبارك أمام الأهرامات بحضور علاء وجمال
02:56 م الجمعة 01 يونيو 2018
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القاهرة - مصراوي:
نشر عمر علاء مبارك - حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك، اليوم الجمعة، صورًا لحفل تخرجه -الذي أقيم أمام أهرامات الجيزة- على حسابه الشخصي على "إنستجرام".
وشارك علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق، وزوجتيهما وأبناءهما في حفل التخرج الذي ضم عددًا من المقربين للأسرة.
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