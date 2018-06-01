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بالصور.. حفل تخرج حفيد مبارك أمام الأهرامات بحضور علاء وجمال

02:56 م الجمعة 01 يونيو 2018
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القاهرة - مصراوي:

نشر عمر علاء مبارك - حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك، اليوم الجمعة، صورًا لحفل تخرجه -الذي أقيم أمام أهرامات الجيزة- على حسابه الشخصي على "إنستجرام".

وشارك علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق، وزوجتيهما وأبناءهما في حفل التخرج الذي ضم عددًا من المقربين للأسرة.

حفل تخرج حسني مبارك حفيد مبارك الأهرامات إنستجرام

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