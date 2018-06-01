وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجدًا بأبو رواش

كتب- إسلام ضيف:

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، مسجد حساسين بمنطقة أبورواش، بمركز ومدينة كرداسة، والذى تم تجهيزه وإنشاءه بمساهمة من سعيد حساسين عضو مجلس النواب.

ووفق بيان لمحافظة الجيزة، اليوم، أدى المحافظ ووزير الأوقاف صلاة الجمعة، وسط أهالى كرداسة، وألقى خطبة الجمعة وزير الأوقاف، والتي كانت بعنوان "فضائل شهر رمضان وكيفية الاستفاده منه فى تغيير منهج حياتنا".

وحضر المحافظ الافتتاح برفقة اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير المساعد، وضياء أبو العزم رئيس مركز ومدينة كرداسة.

وتوجه الدالى بالشكر لنائب كرداسة سعيد حساسين، على ما تم إنجازه في انشاء وتجهيز المسجد لخدمة أهالى المنطقة.

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