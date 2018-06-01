"الآثار": 41 أيقونة في معرض كنيسة العذراء ترصد مسار العائلة المقدسة بمصر

كتب- إسلام ضيف:

قال كيرلس برسوم، مدير التوثيق الأثري في المجموعة العلمية لترميم الأيقونات القبطية بوزارة الآثار، إن معرض كنيسة العذراء يضم 41 أيقونة ترصد مسار العائلة المقدسة بالكامل، فضلًا عن 13 لوحة.

وأضاف "برسوم"، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة، أنه أراد تجميع كل يخص العائلة المقدسة في مصر في معرض واحد، من سيناء وحتى الصعيد، موضحًا: "مسار العائلة المقدسة كان يسرد بالحديث، وتفاديًا للملل من الكلام، فكرت ليه منجمعهاش في أيقونات، والناس تشوف إيه اللي حصل للمسار".

وتابع "برسوم"، أن مسار العائلة المقدسة يضم 5 مراحل، وكل مرحلة تضم مجموعة من المناطق تصل لـ27 منطقة، وكل منطقة مجمعة بالوثائق والصور، لافتًا إلى أن الأيقونات بدأت من البشارة ميلاد السيد المسيح ثم الميلاد ثم رحلة العائلة المقدسة لمصر.

وأردف مدير التوثيق الأثري في المجموعة العلمية لترميم الأيقونات القبطية بوزارة الآثار، أن تجميع الأيقونات استلزم 3 سنوات، منوهًا إلى أنه لم يتلقٍ أي دعم لوجيستي من الوزارة.