"الأعلى للجامعات" يعلن فتح باب التقدم لجوائز اليونسكو لمحو الأمية

كتبت- داليا شبل:

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، فتح باب التقدم لجائزتي اليونسكو الدولية لمحو الأمية لعام 2018، الأولى جائزة الملك سيجونغ لمحو الأمية، والتي تحظى برعاية جمهورية كوريا، والثانية جائزة كونفوشيوس لمحو الأمية، والتي تحظى برعاية جمهورية الصين الشعبية.

وبحسب بيان المجلس الأعلى للجامعات، تمنح هذه الجوائز للحكومات، والمنظمات غير الحكومية والأفراد، اعترافًا بإسهامهم المتميز في تعزيز الجهود المبذولة، وتقديرًا لجهودهم المتواصلة في مجال محو الأمية.

وذكر المجلس الأعلى للجامعات، أنه ينبغي للراغبين لنيل تلك الجوائز تعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض من خلال طلب إنشاء حساب مستخدم عبر الرابط التالي www.unesco.org/ilp/accoun.

وتابع: "لمزيد من المعلومات عن الجوائز وإجراءات تقديم الترشيحات، يمكن الإطلاع على الرابط التالي https://en.unesco.org/themes/literacy/prizes".

وأردف "الأعلى للجامعات"، أنه يجب موافاة اللجنة الوطنية، بنسخة من الاستمارة المرسلة إلكترونيًا في موعد أقصاه 10 يونيو 2018 حتى يتسنى للجنة البت في الطلبات المقدمة، مشيرًا إلى أنه لن يلتفت للترشيحات الواردة بعد الموعد المحدد أو غير المستوفاة لمعايير الاختيار وفق شروط الجائزة، وآخر موعد لقبول الترشيحات 5 يونيو الحالي.

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