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بالصور.. افتتاح مغارة العائلة المقدسة بالمطرية بحضور شخصيات عامة

01:12 م الجمعة 01 يونيو 2018
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  • عرض 23 صورة
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  • عرض 23 صورة
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  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
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كتب- إسلام ضيف:

تصوير - أحمد جمعة:

افتتح الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، اليوم، مغارة العائلة المقدسة بكنيسة العائلة المقدسة في المطرية.

حضر الافتتاح، عدد من أعضاء مجلس النواب، منهم مارجريت عازر، وسوزي ناشد، ومدحت الشريف، والكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، وعدد من رجال الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية منهم هاني باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، والأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي بالكنيسة الأرثوذكسية، وسفير الفاتيكان بالقاهرة.

وكان القمص جورج سليمان، كاهن كنيسة العائلة المقدسة قال لمصراوي، إن افتتاح المغارة يأتي بعد أعمال ترميم بها امتدت لعامين.​

افتتاح مغارة العائلة المقدسة كنيسة العائلة المقدسة مجلس النواب

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