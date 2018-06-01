وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة "الفلزات" - صور

كتبت- داليا شبل:

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا لمجلس إدارة مركز بحوث وتطوير الفلزات، بحضور الدكتور طه مطر، القائم بأعمال رئيس المركز، والدكتور عصام خميس، نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور ياسر رفعت، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان اليوم الجمعة، أن الدكتور طه مطر، استعرض خلال الاجتماع، التقرير السنوي للمركز عن العام 2017 فى مختلف الأنشطة البحثية والعلمية، ومنها مشروع التحالف القومى الألومنيا للمعرفة والتكنولوجيا في مجال استنباط تكنولوجيا التصنيع، وإعداد حزم تكنولوجية متكاملة للتصميمات الهندسية والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

كما شملت الأنشطة البحثية والعلمية، التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا في مجال تعميق التصنيع المحلي في المنتجات المعدنية في الصناعة المصرية والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والتطبيقات الصناعية والزراعية لصخور القاعدة بسيناء والممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية.

ونوه "مطر"، إلى تمويل 50 مشروعًا داخليًا من ميزانية المركز للعام 2017-2018، موزعة على النحو التالي: "21 مشروعًا لشعبة تكنولوجيا الخامات، و7 مشروعات لشعبة تكنولوجيا الفلزات، و10 مشروعات لشعبة المواد المتقدمة، و12 مشروعًا لشعبة تكنولوجيا التصنيع"، كما حصل المركز على 10 مشروعات بحثية لطلاب كمنح ممولة من الأكاديمية.

وحول المشروعات التعاقدية الجديدة، أضاف القائم بأعمال مركز بحوث وتطوير الفلزات، أن هناك العديد من المشروعات التي تشارك فيها شعب المركز، ومنها التحالف القومي لصناعة الفضاء "قمر صناعي تجريبي لتكنولوجيا مطورة"، والتحالف لصناعة الطاقة المتجددة لتنمية مصر المستدامة، وإنتاج أسمدة حيوية من خامات مصرية منخفضة الجودة.

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