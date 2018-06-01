بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر

كتب - إسلام ضيف:

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، منذ قليل، قداس الاحتفال بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر، في كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية، بمشاركة القمص جورج سليمان، كاهن الكنيسة، وعدد من كهنة الكنيسة الكاثوليكية، والأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي بالكنيسة الأرثوذكسية.

ومن المقرر، أن يفتتح بطريرك الأقباط الكاثوليك، مغارة استقبال العائلة المقدسة الواقعة بكنيسة العائلة المقدسة، بمشاركة الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والمهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، ونادر جرجس، عضو اللجنة الوزارية لإحياء مسار العائلة المقدسة.

وكان القمص جورج سليمان، كاهن كنيسة العائلة المقدسة قال لمصراوي، إن افتتاح المغارة يأتي بعد أعمال ترميم بها امتدت لعامين، مشيرًا إلى أنه سيتوجه موكب لافتتاح المغارة عقب انتهاء قداس الاحتفالية.