ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

مصراوي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة للبحرين المتوسط والأحمر، فتكون حالتهما معتدلة، مع ارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 32

وسط الدلتا 22 32

الإسكندرية 20 28

بلطيم 21 28

مطروح 19 27

السلوم 18 27

سيوة 21 34

بورسعيد 23 28

دمياط 22 28

العريش 19 29

رفح 18 28

الإسماعيلية 20 33

السويس 21 33

رأس سدر 23 33

نخل 17 33

نويبع 26 35

طابا 20 32

كاترين 17 28

الطور 25 37

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 26 37

مرسى علم 25 36

الفيوم 22 35

بنى سويف 22 35

المنيا 22 35

أسيوط 23 36

سوهاج 23 37

قنا 23 38

الأقصر 23 39

أسوان 25 40

أبو سمبل 24 40

الوادي الجديد 25 41

شلاتين 26 36

أبو رماد 27 35

راس حدربة 28 34

حلايب 28 32