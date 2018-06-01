مدير "الدراسات القبطية": الاحتفال بـ"دخول العائلة المقدسة مصر" يجب ألا يقتصر على المسيحيين فقط

كتب- إسلام ضيف:

قال الدكتور لؤي محمود سعيد مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية إن الاحتفال بدخول العائلة المقدسة مصر يجب ألا يقتصر على المسيحيين فقط، وأن يمتد لجموع المصريين.

وأضاف سعيد في تصريح لمصراوي -على هامش حضوره احتفال كنيسة السيدة العذراء بالجمالية- ، أنه على المصريين الاهتمام بمسار العائلة المقدسة في مصر، لأنها المكان الوحيد الذي خرجت من فلسطين إليه، والتجأ لها السيد المسيح هربًا من القتل، موضحًا أنها تعكس كون مصر بلدًا للأمن والأمان منذ زمنٍ بعيد.

وأشار سعيد إلى أن دخول العائلة المقدسة مصر، حدثًا يعترف به كل العالم المسيحي، سواء في مصر أو خارجها على مستوى العالم.

وتابع: "شيء محزن عدم استغلال وجود مسار العائلة المقدسة في مصر، والأماكن التي تواجدت فيها، لأن المكان عُمره 16 قرن، ويجب استثماره على الوجه الأمثل، وأهيب بالمسؤولين المشاركة في الاحتفال لتسليط الضوء عليه".