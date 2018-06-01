نقابه الزراعيين تدرس مقترحات لحل مشكلة العجز في صندوق المعاشات ومقترحات إعداد القانون الجديد للنقابة

مصراوى

أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، ان مجلس النقابة العامة للزراعيين ، أنه مجلس النقابة يدرس مقترحات الفروع بشأن العجز في صندوق المعاشات والذي بلغ حوالي 500 مليون جنية متأخرات للزملاء اصحاب المعاشات.

وأضاف خليفه في بيان صحفي ، أن تأخير صرف المعاش وصل 37 شهرا من المحلس السابق ،مضيفا أن المجلس الحالي المنتخب منذ فبراير 2017 يحاول جاهدا لعدم زيادة هذه الفجوه وقام المجلس بصرف معاشات الزملاء من شهر 1/2014 حتي شهر فبراير 2015 اَي 14 شهر مع العلم بان معاش يناير وفبراير 2015 تم توقيع شيكات الصرف للفروع هذا الأسبوع.

وأكد نقيب الزراعيين ، أنه حتي الآن لم يتمكن المجلس من اختراق الفجوة الكبيرة من متأخرات المعاشات والبالغة حوالي 500 مليون جنية.

وأشار إلي أن المجلس الحالي ليس له ذنب فيها إنما ورثها من المجالس السابقة بالاضافة لتدني متحصلات النقابة.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات التي لم تسدد مستحقات النقابة طبقا لقانون النقابة وبالفعل بدأت بعض هذه الشركات التواصل مع النقابة بعد قيام النقابة برفع دعاوى قضاءية ضدها كما ان تحصيل اشتراكات الأعضاء لا تتجاوز 30 في المية وكذلك متحصلحات النسبة التي تحصل من الاراضي الزراعية لا تتجاوز 40 في المية علاوه علي الادارة الغير رشيدة لأصول النقابة طوال السنوات الماضية.

ودعا نقيب الزراعيين، جموع الزراعيين في أقرب وقت لحل كافة تلك المشكلات.