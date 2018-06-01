افتتاح معرضًا لأيقونات العائلة المقدسة بكنيسة "السيدة العذراء" بالجمالية (صور)

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كتب- إسلام ضيف:

افتتحت كنيسة السيدة العذراء الأثرية بحارة زويلة بحي الجمالية، معرضًا يضم عددًا من الأيقونات الأثرية التي توثق تاريخ الكنيسة ورحلة العائلة المقدسة في مصر.

ويضم المعرض عددًا من الأيقونات للعائلة المقدسة التي تضم السيد المسيح والسيدة مريم العذراء ويوسف النجار، أثناء زيارتهم للعديد من المناطق بمصر.

واحتفلت كنيسة السيدة العذراء مريم بحارة زويلة بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر -هربًا من الملك هيرودس ملك فلسطين آنذاك-، والتي تقام تحت رعاية البابا تواضروس الثاني، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة ووزارتي الآثار والسياحة، وبحضور عدد من الشخصيات الكنسية.

بحضور عدد من رجال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.