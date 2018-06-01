كنيسة السيدة العذراء بالمعادي تحتفل بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر (صور)

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كتب- إسلام ضيف:

أقيمت مساء أمس الخميس الاحتفالية السنوية التي تقيمها كنيسة السيدة العذراء بالمعادي، بمناسبة عيد دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة أرض مصر.

وصلى الأنبا دانيال أسقف المعادي وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، صلاة عشية العيد، بمشاركة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي والأشمونين، والأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت، والأنبا ماركوس الأسقف العام لكنائس حدائق القبة وتوابعها، ولفيف من الكهنة وبمشاركة شعبية كبيرة.

وبدأت الاحتفالية بجولة نيلية بمنطقة الكنيسة التي زارتها العائلة المقدسة ضمن زيارتها لمصر، وشارك في الجولة الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة، وانتهت عند السلم الأثري، حيث قدم الآباء البخور لأيقونة العائلة المقدسة والكتاب المقدس الذي وجد مفتوحًا على الإصحاح الـ١٩ من سفر إشعياء والذي يحوي الآية "مبارك شعبي مصر"، وطافيًا على مياه النيل في هذا المكان.

وقدمت فرق الكشافة بتمثيل نموذج للعائلة المقدسة، أعقبها بدء صلاة العشية على مذبح تم تجهيزه أعلى السلم الأثري، على أن يتم صلاة قداس العيد على ذات المذبح صباح غدًا الجمعة.