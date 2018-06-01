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بالفيديو ..مدير عام إذاعة الإسكندرية تؤكد فتح تحقيق بعد بث أذان المغرب قبل موعده بـ7 دقائق

12:02 ص الجمعة 01 يونيو 2018
بالفيديو ..مدير عام إذاعة الإسكندرية تؤكد فتح تحقيق بعد بث أذان المغرب قبل موعده بـ7 دقائق

كتبت – سحر عزام:

قالت إيمان فتح الله، مدير عام إذاعة الإسكندرية، إن بث أذان المغرب قبل موعده بـ7 دقائق على، خطأ لا يغتفر وجاري التحقيق في الواقعة.

وأضافت "فتح الله"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على قناة "دريم" الخميس، أن الخطأ يقع على عاتق التنسيق المسئول عن برامج اليوم، وكذلك مذيع الهواء وفني الأستديو بعدم تدارك الخطأ عند بث الأذان بطريقة خاطئة.

ولفتت إلى حزنها للخطأ الذي وقع فيه راديو الإسكندرية لأول مرة، ببث أذان المغرب قبل موعده، لافتة إلى أنه بناء على نتائج التحقيق سيجري توقيع الجزاء المناسب على المسئولين عن هذا الخطأ.

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إذاعة الإسكندرية توقيت أذان المغرب الإسكندرية إيمان فتح الله

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