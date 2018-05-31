بالصور.. "الصحفيين" تكرم وزير الشباب والرياضة في حفل العاشر من رمضان

كتب- مصطفى علي:

كرم الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، الخميس، المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة؛ تقديرا لدوره الملموس على صعيد قطاعي الشباب والرياضة، والتعاون المثمر بين النقابة والوزارة.

جاء ذلك قبل بدء الحفل الذي نظمته لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، مساء اليوم بمقر النقابة بمناسبة الاحتفالات بذكرى يوم النصر في العاشر من رمضان، بحضور مجموعة من القيادات الصحفية وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، منهم الدكتورة أمل جمال رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وبمشاركة أعضاء أوركسترا وزارة الشباب الذين قدموا باقة منوعة من الأناشيد الدينية والأغانى الوطنية.

ورحب نقيب الصحفيين بزيارة وزير الشباب والرياضة للنقابة، وحرصه على المشاركة في الحفل الفنى تأكيدًا على التعاون المثمر بين وزارة الشباب ونقابة الصحفيين، لافتا إلى حرص الوزير على التعاون مع النقابة ودعمها في سبيل تنفيذ مختلف الأنشطة.

وأوضح نقيب الصحفيين، أنه اصطحب وزير الشباب والرياضة فور وصوله للنقابة في جولة تفقدية لأعمال إنشاء معهد التدريب في الدور السابع، والذي يعد من أهم معاهد التدريب على مستوى الجمهورية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وزير الشباب أبدى استعداده التام للتعاون مع النقابة في مجال تدريب الشباب بالصحافة والإعلام.

ومن جانبه، أشاد حسين الزناتي، رئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين بإنجازات وزير الشباب والرياضة الملوسة على مستوى المنشآت الشبابية والرياضية، وكذا الأنشطة الفنية والثقافية.

وقدم أوركسترا وزارة الشباب بقيادة المايسترو الدكتور عز الدين طه، خلال الحفل، باقة من الأناشيد والأغاني المتنوعة منها "محمد يا رسول الله، حق بلادك، سلام الله يا طه، اعتزلت الغرام، بتخاصمني حبة".