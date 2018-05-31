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أول تصريح لـ"عبدالمنعم الجمل" بعد فوزه بعضوية "النصر للإسكان والتعمير"

11:43 م الخميس 31 مايو 2018
أول تصريح لـ"عبدالمنعم الجمل" بعد فوزه بعضوية "النصر للإسكان والتعمير"

عبدالمنعم الجمل رئيس انتخابات النقابة للعاملين بال

كتبت-مروة شوقي:

فاز عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بعضوية مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير، وحصل على المركز الأول من بين 9 مرشحين.

وقال عبدالمنعم الجمل، في بيان، الخميس، إن هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع العام في الفترة الحالية، وهو ما سيجري التركيز عليه؛ لإيجاد حلول جذرية للمشكلات التي تواجه الشركات.

ولفت الجمل، إلى أنه سيعمل بالتنسيق مع مجلس الإدارة على الارتقاء بالشركة وتطويرها، وكذلك الحفاظ على جميع مكتسبات وحقوق العمال المشروعة.​

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