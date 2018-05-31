مدير مكتب "الحياة اللندنية" يكشف موقف الموظفين بعد إلغاء النسخة الورقية

كتب- محمد عمارة:

قال الكاتب الصحفي محمد صلاح، مدير مكتب جريدة الحياة اللندنية، إن الجريدة أوقفت الطبعة الورقية، في مصر وفرنسا ولبنان.

وأضاف صلاح لمصراوي، الخميس، أن الطبعة الورقية مستمرة في السعودية ودبي، مؤكدًا أن نسخة دبي هي النسخة الدولية، ولا نية لإلغائها.

وأوضح مدير مكتب جريدة الحياة اللندنية، أن إلغاء النسخة الورقية في الدول الثلاث؛ يأتي ضمن خطة الجريدة التي بدأتها منذ 3 سنوات؛ للتحول نحو الديجيتال.

وبشأن ما أثير عن تسريح بعض العاملين بالجريدة، بعد إلغاء هذه النسخ الورقية، قال صلاح، إنه لا نية لتسريح أي من العاملين، مؤكدًا، أن جميع العاملين لهم مكان في الديجيتال، الذي تسعى الجريدة للدخول إليه بقوة، خاصةً أنه يمثل المستقبل الحقيقي لعالم الصحافة على مستوى العالم، في ظل انحسار الاهتمام بالنسخ الورقية.