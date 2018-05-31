​نشاط مكثف للجان "النواب" الأسبوع المقبل.. أبرزها "التنمية المستدامة"

كتب- أحمد علي:

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، أعمالها، الأحد المقبل، بعدة اجتماعات لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.

وتستعرض لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، تقرير اللجنة العام بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022) وخطة العام الأول منها 2018/2019 والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018/2019.

وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 151 لسنه 2018 بشأن الموافقة على الاتفاقية الاطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية، والموقعة بتاريخ 30/1/2018.

وتناقش الشئون الإفريقية طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور السيد فليفل رئيس لجنة الشئون الأفريقية، للدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن السياسات والبرامج التي تقوم بها الوزارة حيال دور مصر الأفريقي في المجال الزراعي، فيما تستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي المناقشة التمهيدية لمشروع قانون المرور الجديد.

وفى لجنة الصناعة يناقش الأعضاء مشروع قانون مقدم من النائب المهندس أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة، فيما تناقش المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دعم وزارة المالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ ضمانًا لتنمية الاقتصاد المصري.

وفي لجنة الطاقة والبيئة يناقش الأعضاء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب (خالد بشر، عاطف ناصر، عبدالوهاب خليل، رشا عبدالفتاح) بشأن المعايير والقواعد المهنية والعلمية التي يتم على أساسها الترقيات والتنقلات في شركات قطاع البترول المختلفة، وسيطرة بعض الموظفين بالوزارة على حركة الترقيات والتنقلات، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أبو بكر غريب بشأن تراكم الديون على المشروعات الاستثمارية في منطقة عرب أبو ساعد – الصف – بمحافظة الجيزة والمتمثلة في المصانع التي تعمل في (الطوب الطفلي والأسمنتي والجرانيت والرخام وغيرها) لشركة البترول التي تورد لهم الغاز، الأمر الذي يهدد بتوقف تلك المصانع وتشريد الكثير من العمال.

ويناقش الأعضاء بلجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب سليمان وهدان، الدكتور أسامة العبد، ضياء الدين داوود، بشأن إصدار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية القرار رقم 1093 لسنة 2017 بإلغاء تراخيص المزارع السمكية ببحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط، بورسعيد، الدقهلية، ومشروع القانون المقدم من الحكومة “بإصدار قانون الموارد المائية والري".

وفي لجنة التعليم والبحث العلمي، يستكمل الأعضاء مناقشة قرار القائم بأعمال رئيس مجلس بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وفى لجنة الشئون الدينية والأوقاف، يواصل الأعضاء نظر مشروع القانون المقدم من النائب أسامة العبد، و(60نائبًا) (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "تنظيم دار الإفتاء المصرية".

وفى التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، يواصل الأعضاء مناقشة مشروعات القوانين بشأن "إصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة"، والمقدمة من السادة النواب: أمل زكريا قطب، هالة أبو علي، محمد فرج عامر، محمد الكومي، مايسة أحمد عطوة، منى منير رزق، وفي لجنة الشئون الصحية، يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائب وائل الطحان، بشأن القصور والإهمال الشديد بالمعهد القومي للكلى والمسالك البولية بالمطرية، طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب حمدي عبدالوهاب حامد، بشأن توقف العمل في إنشاء مستشفى حلوان العام.

وفي لجنة النقل والمواصلات، يستكمل الأعضاء دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، وفى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائب شريف فخري، بشأن عدم بناء مكتب بريد بقرية بني حسن الإشراف– مركز المنيا – محافظة المنيا، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالوهاب خليل، بشأن عدم إحلال وتجديد مكتب بريد أطفيح وصول والبرمبل بمدينة أطفيح – محافظة الجيزة، طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب قاسم فرج أبو زيد، بشأن عدم إحلال وتجديد مكتب بريد أطفيح وصول والبرمبل بمدينة أطفيح – محافظة الجيزة.

وفى لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، يناقش الأعضاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وفى الإدارة المحلية، تنعقد اللجنة بشأن متابعة توصيات اللجنة للإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية لتحديث المنظومة الخاصة بإدارة وتشغيل المواقف وساحات الانتظار بنطاق محافظات مصر، فضلاً عن موافاة اللجنة ببيانات عن مصروفات وإيرادات والقائمين على العمل بالمواقف والساحات.

وتناقش لجنة حقوق الإنسان، الإجراءات والبرامج التي تتخذها وزارة الشباب والرياضة لوضع استراتيجية متكاملة لمكافحة ظاهرة استغلال الشباب المصري في مجال الهجرة غير الشرعية، وكذلك دور الوزارة في توعية الشباب بمفاهيم التسامح، ومناهضة العنف من خلال مراكز الشباب والمؤسسات التابعة للوزارة.

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