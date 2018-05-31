فرج عامر: جلسة أداء السيسي لليمين الدستورية أمام البرلمان تاريخية

‏كتب- أحمد علي:

وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عقد مجلس النواب جلسة خاصة السبت المقبل؛ لأداء الرئيس السيسي، اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية امام البرلمان بـ"التاريخية".

وأضاف عامر، في بيان، الخميس، أن الرئيس السيسي، يؤدي اليمين أمام البرلمان لأول مرة منذ ثورة 25، إضافة إلى أنه منذ عام 2005 لم يؤدِ أي رئيس اليمين الدستورية أمام البرلمان، وهو ما يؤكد اكتمال المؤسسات الشرعية للدولة المصرية.

وأوضح عامر، أن نواب الأمة ينتظرون الخطاب السياسي الشامل الذي سيلقيه الرئيس السيسي أمام البرلمان، مشيرا إلى أن جميع خطابات الرئيس السيسي دائما تمثل منهاج عمل شامل لقيادات وأعضاء مجلس النواب وجميع مؤسسات الدولة.

وتوقع المهندس محمد فرج عامر، أن يصدر الرئيس السيسي في خطابه السياسي الشامل تكليفات مهمة للحكومة تتطلب متابعة تنفيذها سواء من خلال الأجندة التشريعية التي يتطرق إليها الرئيس السيسي خلال هذا الخطاب، أو من خلال اتخاذ قرارات تنفيذية للحكومة.