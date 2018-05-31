بعد واقعة "أبوعمر المصري".. مكرم محمد أحمد: طلبنا من المخابرات مراجعة مسلسلات رمضان

كتب - مصطفى علي:

كشف مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن أن المجلس طلب من المخابرات النظر في مسلسلات رمضان، وأنها راجعتها بالفعل؛ على خلفية أزمة مسلسل "أبوعمر المصري".

وقال مكرم في تصريحات لقناة الحرة، الخميس، إنه طلب تقارير عن مسلسل "أبوعمر المصري"، وبالفعل وصلته التقارير واطلع عليها، كما تابع المنشور عن الموضوع وتأكد أن المسلسل ليس به إساءة للسودان.

ولفت إلى أن المكان الذي جرى به التصوير، قد يكون في مصر أو السودان، والإرهاب لا وطن محدد له، متسائلاً: " لماذا الحساسية الزائدة في هذه القضية؟".

يذكر أن مكرم محمد أحمد، قال في مؤتمر إعلان التقرير السنوي للمجلس، إن مسلسل أبوعمر المصري لم يحمل أي إساءة لدولة السودان الشقيق.



