أحد مرشحي نقابة "الصحة" تحرر محضرًا لحذف اسمها من الكشوف

كتبت-مروة شوقي:

أعربت ثريا أبوزيد، أحد المرشحين على مقعد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بديوان عام وزارة الصحة، عن استيائها إثر حذف اسمها من الكشوف النهائية، على الرغم من وجودها في الكشوف الأولية الصادرة من وزارة القوى العاملة.

وتابعت أبوزيد، لمصراوي، اليوم الخميس، أنها فوجئت اليوم بعدم وجود اسمها، لافتة إلى أنها تقدمت بطعن لإثبات حالتها في محضر خاص بذلك.

واتهمت أبوزيد، رئيسة اللجنة النقابية الحالية، إيمان محمد، بالتواطؤ مع الشئون القانونية في الوزارة، لحذف اسمها من الكشوف.

وكان ناخبو اللجنة النقابية للعاملين بدويوان وزارة الصحة، أعربوا عن استيائهم من عدم فتح باب التصويت حتى ظهر اليوم، والذي كان من المقرر فتحه في الساعة التاسعة صباحا، وعند حضور موظفي القوى العاملة، وفتح مظروف الانتخابات المختوم بختم الوزارة، تبين وجود كشف بأسماء أعضاء الجمعية العمومية، وغياب استمارة إبداء الرأي، وعدم وجود كشوف بأسماء المرشحين لانتخابات اللجنة النقابية.

وحررت كوثر رفاعي أمين، رئيس اللجنة انتخابية1، وهويدا حامد محمد، رئيس اللجنة 2، محضرًا بالواقعة، بفتح المظروف وعدم وجود كشوف المرشحين او استمارة إبداء الرأي.

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