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تشديدات أمنية بمحيط كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة

10:06 م الخميس 31 مايو 2018
تشديدات أمنية بمحيط كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة

كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة

كتب- إسلام ضيف:

شهد محيط كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بحارة زويلة، تشديدات أمنية مكثفة، بالتزامن مع بدء احتفالية ذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة.

وانتشر العديد من رجال الشرطة فى محيط الكنيسة، ووضعت بوابات إلكترونية؛ للكشف عن المعادن، ونفذ أفراد الكشافة عمليات تفتيش الحقائب والتأكد من هوية الحضور.

تأتي الاحتفالية تحت رعاية البابا تواضروس الثاني والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة ووزارتي الآثار والسياحة، وبحضور العديد من الشخصيات الكنسية.

وتعد كنائس زويلة الأثرية أقدم كنيسة بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس السيدة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبي سيفين والقديس صليب الجديد وديري السيدة العذراء ومارجرجس.

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كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية حارة زويلة ذكرى دخول السيد المسيح مصر القاهرة البابا تواضروس

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