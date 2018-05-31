كنيسة السيدة العذراء بزويلة تحتفل بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر

كتب- إسلام ضيف:

بدأ منذ قليل احتفال كنيسة السيدة العذراء مريم بحارة زويلة بالجمالية الاحتفال بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر.

وتأتي الاحتفالية تحت رعاية البابا تواضروس الثاني والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة ووزارتي الآثار والسياحة والمجلس الأعلى للإعلام وبحضور عدد من الشخصيات الكنسية.

وقال القس متياس عبدالصبور، راعي كنيسة العذراء مريم الأثرية بزويلة -في كلمة له- إن الكنيسة تحتفل لأول مرة بإحياء مسار العائلة المقدسة، مشددا على أن مصر صدرت الفكر الرعوي المسيحي، وفكرة الرهبنة للعالم.

جدير بالذكر أن كنائس زويلة الأثرية، تعد الأقدم بالقاهرة الفاطمية وقد زارتها العائلة المقدسة، وتضم كنائس السيدة العذراء، ومار جرجس، وأبو سيفين والقديس صليب الجديد، وديري السيدة العذراء ومارجرجس.

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