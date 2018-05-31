"صبحي خميس" رئيسًا للجنة النقابية للعاملين بوزارة الثقافة

كتبت-مروة شوقي:

فاز صبحي خميس عبدالعزيز، مدير عام اتحاد الناشرين المصريين، بمقعد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام في وزارة الثقافة، بالمرحلة الثانية للانتخابات العمالية، والتي تتضمن 13 تصنيفًا نقابيًا.

وأعرب عبدالعزير، عبر صفحتة على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، عن شكره وتقديره للناخبين، إثر فوزه باكتساح بمنصب رئيس اللجنة.

وحصل خميس، على 460 صوتًا، متقدما على منافسة إبراهيم رحمة، بفارق 250 صوتًا.

وأضاف: "الحمد لله، وأعاهدكم بالعمل من أجلكم بكل جهد".

وتوجه العمال اليوم الخميس، إلى صناديق الانتخابات داخل منشآت عملهم لاختيار ممثليهم فى عضوية اللجان النقابية للدورة النقابية 2018 - 2022 كما يجري في ذات الوقت انتخابات ممثلي العمال بمجالس إدارات الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بواقع انتخاب 50% من أعضاء مجلس الإدارة الذين يقابلهم 50% من المعينين إضافة إلى رؤساء هذه الشركات.