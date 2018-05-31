"الكهرباء": تحويل 90% من الكابلات الهوائية لأرضية بمدن القناة

كتب - محمد صلاح:

عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعا مع المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، اليوم الخميس؛ لمناقشة ما جرى تنفيذه في خطط تطوير شبكة توزيع الكهرباء بمدن القناة وسيناء ومحافظات الشرقية والبحر الأحمر والمدن الجديدة مثل العاشر من رمضان والشروق.

وحسب بيان، اليوم، استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية الذاتية لشركة القناة، وجهود الشركة لزيادة معدلات التحصيل وأعمال الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد في التيار.

وأوضح المهندس محمد السيد، أنه جرى إحلال وتجديد 8 موزعات و375 محولًا، مشيرا إلى تدعيم شبكة الجهد المتوسط بـ 2477 عمودًا، و290 كم موصلات، و353 كم كابلات، كما جرى تدعيم شبكات الجهد المنخفض بـ 3084 كم موصلات، و117 كم كابلات، و139 لوحة جهد منخفض، و99 صندوق توزيع.

وأوضح السيد، الانتهاء من تنفيذ 90%، من الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية بأطوال بلغت 69781 مترًا.

وشدد الدكتور شاكر خلال الاجتماع على توفير العدادات بجميع شركات توزيع الكهرباء، وضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وضرورة وضع الآليات والسبل للمحافظة على توصيل التغذية الكهربائية للمشتركين أثناء تنفيذ خطة التطوير مع الحرص على إبلاغ المشتركين حال قطع التيار إذا لزم الأمر أثناء التنفيذ.

كما شدد على ضرورة الإهتمام برفع إمكانيات العاملين القائمين بالأعمال وتنفيذها واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية خلال التنفيذ.