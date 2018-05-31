عبدالباسط رئيساً للجنة النقابية للعاملين بمديرية الصحة في الشرقية

كتبت-مروة شوقي:

أسفرت الانتخابات العمالية بمديرية الصحة بالشرقية، عن فوز على عبد الباسط، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية رئيسا للجنة النقابية بالتزكية.

وذكر موقع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الإلكتروني، أن اللجنة التي فازت بالتزكية، شملت كلًا من أشرف محمد عبد الحميد محروس، أمل عبد الحميد السيد، دسوقى أحمد إبراهيم غزالي، طلعت أحمد عبد الله، علوى حامد فهمي، عماد رمضان محمد، محمد إبراهيم جاد بسيونى، محمد رجب عطوه، نبيل عبد المعبود غريب.

كما فاز بركات طنطاوي، رئيسا للجنة النقابية للعاملين بالتأمين الصحى فرع القليوبية.