إثيوبيا تطلب دعم البابا تواضروس لاسترجاع رفات شهدائها بليبيا

كتب- إسلام ضيف:

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، السفير سليمان أحمد مدير عام وزارة الخارجية الإثيوبية ومسؤول ملف الشرق الأوسط.

وأضاف بيان للكنيسة الأرثوذكسية اليوم، أن اللقاء كان بحضور السفير الإثيوبي في مصر، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص ومسؤل ملف العلاقات مع الكنيسة الإثيوبية.

ولفت بيان الكنيسة، إلى أن اللقاء تناول مشكلة دير السلطان، ورفات الشهداء الإثيوبيين في ليبيا، ورغبة الجانب الإثيوبي في دعم الكنيسة المصرية لاسترجاع الرفات.

وأوضح البابا تواضروس، استعداد الكنيسة لتقديم أي دعم في هذا المجال، وأن الكنيسة القبطية دائما متواجدة لدعم شقيقتها الإثيوبية بخبراتها وصلواتها.