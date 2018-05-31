"الخدمات النقابية" ترصد أبرز سلبيات المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية

كتبت-مروة شوقي:

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية، إن عملية التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات اللجان النقابية في دورتها 2018-2022، بدأت وسط تأخر فتح اللجان واستبعاد لمرشحين في اللحظات الأخيرة لحساب فوز مرشحين آخرين بالتزكية وخلط في كشوف الناخبين.

وتابعت الدار، حسب بيان لها اليوم الخميس، أن شركة الحديد والصلب بحلوان، لم تُفتح حتى الثانية عشر ظهرًا 8 لجان من أصل 18 لجنة، وهو ما أوقف عملية التصويت في 16 صندوقًا باللجان الثمانية، فهناك صندوقان بكل لجنة، صندوق لمجلس النقابة وآخر لانتخاب ممثلي العمال في مجلس إدارة الشركة، وكانت صناديق لجنة التلبيد ولجنة الأجهزة مكسورة وهو ما يشكك في سلامة الخطوات الإجرائية في كلا اللجنتين.

وفي شركة الكوك، بحسب الدار، لم تفتح اللجان حتى الساعة الحادية عشر والنصف، لعدم تجهيز استمارات التصويت.

وفي اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الصحة بالقاهرة، لم تُسلم حتى الثانية عشر ظهرًا كشوف المرشحين النهائية ولا حتى استمارات التصويت.

أما لجنة الديوان بمقر شركة الاتصالات المصرية بالقرية الزكية، فلفتت الدار، إلى حدوث خلط بين كشوف المصوتين في القسم الفني والموارد البشرية وأقسام أخرى، ما نتج عنه عدم تمكن 134 ناخبًا من التصويت في لجانهم لوجود أسمائهم في لجنة أخرى، فضلًا عن استبعاد خمسة مرشحين من الكشوف النهائية في وقت متأخر بعد منتصف ليلة أمس دون إبداء أسباب وهم: محمود السيد محمد سيد، ووليد عبد العليم، وإبراهيم السيد، ومصطفى سليمان، وخالد رضوان.

وتابعت الدار، انه في شركة طرة الأسمنت، استبعد من الكشوف النهائية التي أعلنت أمس بعد منتصف الليل كل من محمد محمود رمزي، رئيس اللجنة النقابية الحالي والمرشح لرئاسة اللجنة، ومنافسه على رئاسة اللجنة حازم محمد سليم، ليفوز بالتزكية المرشح محمود حسين إسماعيل بمقعد رئيس اللجنة النقابية.

وقالت: "تأخر التصويت في اللجان النقابية بشركة غزل المحلة نصف ساعة عن موعدها المقرر في التاسعة صباحًا، وتجمع العمال دون فتح اللجان للتصويت".

وفي بريد أسيوط، تجرى الانتخابات في ثمان لجان، بدأ التصويت في لجنة أبوتيج في تمام العاشرة والنصف صباحًا، متأخرًا عن الموعد المحدد بساعة ونصف.

وأضافت: "تواجد أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية القديمة داخل اللجان وصوتوا بدلا من الناخبين، وكذلك طبعت مديرية القوى العاملة ألفي استمارة تصويت سواء لانتخاب مجلس اللجنة النقابية أو انتخاب ممثلي العمال في مجلس إدارة الشركة، في حين تضم اللجان 1490 صوتًا هم العدد الفعلي لأعضاء الجمعية العمومية وهو ما يمثل مخالفة جسيمة، وتفتح الاستمارات الزائدة أبواب التلاعب على مصراعيها، هذا فضلًا عن امتلاء كشوف الجمعية العمومية بالمحالين على المعاش من العمال وممن ليسوا أعضاء بالنقابة أصلا".

وفي بريد القاهرة بلجنة شرق القاهرة، أدى تعيين صندوق واحد لـ1600 ناخب، إلى تكدس شديد للعاملين على صندوق التصويت الوحيد.

وفي بريد طنطا، تواجد مرشحو اللجنة النقابية من الأعضاء القدامى بمجلس إدارة النقابة داخل اللجان بصورة مكثفة ومنعوا المرشحين الآخرين من دخول اللجان ومتابعة العملية الانتخابية.

وتجرى انتخابات التشكيلات النقابية العمالية بالمرحلة الثانية للجان النقابية التابعة للتصنيف النقابي للعاملين في 13 قطاع هم (الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة الإعلام، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحري، والنقل الجوي، والمناجم والمحاجر، والبريد، والنيابات والمحاكم.