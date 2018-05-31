​وزير النقل يستقل جرار قطار من سوهاج إلى بني سويف

كتب- أحمد نجيب:

استقل وزير النقل الدكتور هشام عرفات "كابينة" جرار القطار رقم (٩٨١) وذلك في المسافة من أبوتيج إلى أسيوط ومن المنيا إلى بني سويف، وذلك للاطمئنان على إجراءات السلامة والالتزام بلائحة التشغيل الخاصة بالسكك الحديدية.

وأطلع الوزير على المشكلات التي تواجه قائد القطار أثناء السير، واطمئن على حالة أجهزة التحكم بالجرار وحالة السكة من قضبان ومزلقانات وأبراج الإشارات في أبو قرقاص ومطاي ومغاغة والمنيا التي يتم تنفيذها ضمن مشروع تطوير الإشارات.

وأشاد وزير النقل بدور سائقي القطارات وجميع طوائف التشغيل الذين يبذلون جهدا كبيرا في تقديم الخدمة للمواطنين، كما تفقد الوزير القطار واطمئن على مستوى النظافة وعمل أجهزة التكييف، كما التقى بالركاب وتحدث حول الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتطوير مرفق السكك الحديدية والإجراءات المتخذة لتسهيل سفر الركاب خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد الوزير أنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة لتسهيل الحجز والالتزام بحجز 4 مقاعد كحد أقصى لكل راكب بالرقم القومي، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة لسير العمل بشبابيك بيع تذاكر القطارات.

وأكد الوزير أنه يتابع عمليات الحجز يوميا مع قيادات السكك الحديدية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتوفير كافة سبل الراحة والأمان للراكب من خلال تقديم الخدمة المميزة وزيادة عدد وسعة القطارات.

وأشار إلى أن هيئة السكة الحديد أعلنت عن تشغيل 10 قطارات إضافية في الاتجاهين بمناسبة عيد الفطر ابتداء من 10 إلى 26 يونيو المقبل وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين إلى الوجه القبلي خلال فترة العيد، بالإضافة إلى القطارات الإضافية التي ستدفع بها الهيئة سوف يتم إضافة عربات فضلا عن عدد 22 قطار مكيف مدرجين بجدول التشغيل الطبيعي.

ووجه الوزير، قيادات هيئة السكك الحديدية باستمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة على عمليات حجز التذاكر والإشراف المستمر على المحطات والقطارات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة واتخاذ أقصى درجات الاستعداد وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ.

شاهد مسلسلات رمضان "قبل أي حد"

جهز إفطارك من طبخة ع السريع: أسرع طريقة لتجهيز الأكل