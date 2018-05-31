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​بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور كنيسة مارجرجس للشهداء بطنطا

09:01 م الخميس 31 مايو 2018
​بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور كنيسة مارجرجس للشهداء بطنطا

الأنبا إبراهيم إسحق

القاهرة- أ ش أ:

زار بطريرك الأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحق، الخميس، كنيسة مارجرجس للشهداء بطنطا.

وقال المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية الأب هاني باخوم -في بيان اليوم-، إن نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا للأقباط الأرثوذكس كان في استقبال غبطة البطريرك وبصحبته العديد من الأباء الكهنة والشمامسة.

يذكر أن مزار شهداء طنطا الأبرار يضم أجساد 30 من شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع في التاسع من أبريل 2017، بعدما استهدف المصلين داخل الكنيسة.

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بطريرك الأقباط الكاثوليك طنطا إبراهيم إسحق كنيسة مارجرجس للشهداء

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