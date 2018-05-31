مدير "العمل العربية" يطالب بعقد مؤتمر للمانحين لدعم صندوق فلسطين

كتبت-مروة شوقي:

أشاد فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، بحسن اختيار غاي رايدر، رئيس منظمة العمل، لموضوع مبادرة المرأة في العمل، "الدفع قدمًا نحو المساواة"، والذي يأتي في إطار إطلاق مبادرة مئوية المرأة في العمل، إحدى المبادرات السبع بمناسبة المئوية الأولى لمنظمة العمل الدولية.

ولفت المطيري، خلال كلمته، في الدورة "107" لمؤتمر العمل الدولي، اليوم الخميس، أنه من الصعب تنمية مجتمع يهمش جزءًا من قوته البشرية القادرة على الإنتاج في ظل التسارع المذهل لتطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال، وتغير طبيعة أسواق العمل وتبدل مفهوم العمل التقليدي، والتي تعتبرعوامل جذب تسهل دخول المرأة سوق العمل وتساعد على تحسين وضعها المعيشي، واستثمار طاقاتها بالشكل الأمثل بما يتلاءم مع طبيعة دورها الاجتماعي والأسري.

وتابع: "هذا الطموح يأتي مواكبًا لتوجهات منظمة العمل العربية في سعيها منذ تأسيسها إلى تعزيز المساواة وجسر الفجوة في معدلات المشاركة بين الجنسين، بإيجاد الإطار التشريعي لتنظيم شروط وظروف عمل المرأة وحمايتها من خلال تسريعات، تضمنت أحكامًا أكدت على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الأجر والتعليم والتدريب ورعاية الأمومة".

ونوه المطيري، إلى أن التصعيد الأخير من جانب الاحتلال الاسرائيلي على أرض فلسطين في الذكرى السبعين للنكبة، يناشد ضميرنا الإنساني لوقف النزيف البشري وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب المعاناة اليومية التي يعيشهاعمال وشعب فلسطين، وحرمانهم من أبسط حقوقهم في انتهاك لجميع الأعراف والمواثيق الدولية.

وأضاف: "فلنساهم معًا في إعادة الحقوق إلى مستحقيها، ودعوة الجهات المانحة لاستثمار الطاقات البشرية الواعدة بدعم مشاريع التشغيل والأعمال الريادية، لذا اطالب لعقد مؤتمر للمانحين لدعم صندوق فلسطين للتشغيل والحماية الاجتماعية ، لإيجاد فرص العمل اللائق وتأمين الحياة الكريمة للشباب الفلسطيني".

كما طالب المدير العام لمنظمة العمل العربية، بإعادة النظر في منهجية وآلية لجنة المعايير حتى لا يكون هناك أي شبه أنحياز أو أنتقائية في تحديد الحالات المخالفة لمعايير العمل غير تلك التي تتعلق بالأهداف المعلنة والمعروفة لمنظمة العمل الدولية.

وفي ختام كلمته، أوضح المطيري أهمية الالتزام بالشفافية والحيادية في تعامل اللجنة مع الدول العربية؛ حفاظًا على مصداقيتها وتحقيق أهدافها، تأكيدًا لقرار مؤتمر العمل العربي في دورته "45" لعام 2018 وما أقرته المجموعة العربية التي أجتمعت على هامش الدورة "107" لمؤتمر العمل الدولي،