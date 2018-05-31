17 محضر غش في امتحان الفيزياء بالثانوية الأزهرية

كتب – محمود مصطفى:

أدى طلاب العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، امتحان الفيزياء.

وتفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجان 6 أكتوبر بنين وبنات؛ للاطمئنان على سير الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب.

وأصدرت مشيخة الأزهر، بيانًا اليوم، أوضحت فيه تقرير غرفة عمليات الشهادة الثانوية، والذي جاء كالتالي:

- منطقة الغربية

ورد اتصال من رئيس لجنة فتيات قطور بالغربية بوجود طالبة بمقر اللجنة (باقية للإعادة) من معهد فتيات المعادي بالقاهرة وتؤدي الامتحان في لجنة فتيات قطور، ونظرًا لحالتها الصحية جرى إخطار المنطقة لتمكين الطالبة من أداء الامتحان في اللجنة التي تختارها.

وورد اتصال من رئيس المنطقة بضبط طالب من معهد دونشر بلجنة الإمام الشافعي معه سماعة إلكترونية مخزن عليها بعض الإجابات وجرى تحرير محضر وإحالته للشئون القانونية.

ورد اتصال من رئيس المنطقة بأن طالبًا من معهد السنطة بلجنة السنطة بنين مزق ورقة إجابة مادة الفيزياء، وجرى عمل محضر بالواقعة وإحالته للشئون القانونية.

- منطقة مرسى مطروح

ورد اتصال من رئيس لجنة الحمام بمطروح بوجود طالبة تؤدي الامتحان في مادة الفيزياء، مقيدة بمعهد فتيات شبرا بابل بالغربية (باقية للإعادة) وسيجري إرسال عضوي متابعة يوم الأحد المقبل.

- منطقة كفر الشيخ

ورد اتصال من رئيس المنطقة ومدير الامتحانات بالمنطقة بوجود طالب يؤدي الامتحانات بدلًا من طالب آخر بلجنة كفر الشيخ في مادة الفيزياء وجرى عمل محضر بذلك.

منطقة الإسماعيلية

وردت مكالمة من رئيس لجنة الإسماعيلية بحضور طالب لا يحمل رقم جلوس وجرى تمكينه من أداء امتحان مادة الفيزياء وكان الاتصال بعد نصف ساعة من الوقت والذي نبه على رئيس اللجنة بتمكينه من رئيس كنترول الثانوية.

منطقة الشرقية

جرى ضبط طالب من معهد الحسينية بلجنة بنين منشأة أبو عمر متلبسًا بحالة غش "برشام" وجرى عمل محضر غش.

كما تم ضبط طالب بنفس اللجنة متلبسًا بحالة غش "برشام"، وتم عمل محضر غش من معهد بحر البقر بلجنة منشأة أبو عمر.

تم ضبط طالب بنفس اللجنة بلجنة كفر صقر بتليفون محمول وحُرر محضر له.

ضبط طالب بنفس اللجنة معه سماعة بلوتوث، وتم عمل محضر له وتحويله للشئون القانونية .

ضبط طالب بنفس اللجنة متلبسًا بغش "برشام" بلجنة الشاكوشي .

منطقة القاهرة

ورد لمكتب الخدمة الجماهيرية لقطاع المعاهد الأزهرية شكوى طالبين بالقسم الأدبي بمعهد الدكتور عادل لطفي يتضرران من عدم تحرير استمارة امتحان وعدم حصولهم على رقم جلوس وتم توجيه الطالبين إلى معهدهم لتحرير استمارة تمهيدًا لتسليمها للامتحانات للحصول على رقم جلوس وفقًا لتعليمات الشئون القانونية .

منطقة الدقهلية

تم ضبط 6 تليفونات مع الإداريين بلجنة بني عبيد، وإلغاء ندبهم وإحالتهم للشئون القانونية وعدد 3 تليفونات مع ملاحظي اللجنة وتم إلغاء ندبهم وإحالتهم للشئون القانونية.

تم تحرير 8 محاضر غش ورقي للطلاب بنفس اللجنة.

منطقة الجيزة

لجنة فتيات 6 أكتوبر منتظمة للغاية، وتم ضبط ثلاث حالات غش بواسطة كتابة على ظهر الآلة الحاسبة وعمل محضر بهذه الحالات وتصحيح أوراق الطالبات بلجنة خاصة للتأكيد من مدى استفادتهم من البيانات المدونة على ظهر الآلي الحاسبة من عدمه وتم تحريز الآلات.

لجنة 6 أكتوبر بنين، تمكن رئيس اللجنة ومساعداه من ضبط أحد الأشخاص ينتحل صفة طالب باللجنة وتم إبلاغ الشرطة وتحرير محضر للمذكور بقسم شرطة 6 أكتوبر.

جرى تحرير محضر غش لأحد الطلاب لكتابة عبارات ترتبط بالمادة على ظهر الآلة الحاسبة وتم تحويل ورقته للجنة خاصة للتأكد من عدم استفادته من هذه العبارات التي على ظهر الآلة الحاسبة.

منطقة سوهاج

تم استبعاد رئيس اللجنة ساقلتة ومساعديه وإلغاء ندب ملاحظ وإحالة الموضوع للتحقيق؛ لأنه منتدب لكنترول الشهادة الإعدادية بالمنطقة ويوقع له بدفتر الحضور والانصراف بذات اللجنة.​