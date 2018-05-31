بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 477 وكيلا للنائب العام

إقبال كثيف على لجان الانتخابات العمالية بمؤسستي اﻷهرام وأخبار اليوم

غضب بلجان "الحديد والصلب" بعد تأخر المندوبين في الانتخابات العمالية-

بالصور.. وزير الصحة يستقبل سفير إيطاليا لتعزيز التعاون بين البلدين

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 2018، بتعيين 477 وكيلاً للنائب العام.