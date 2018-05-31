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بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 477 وكيلا للنائب العام

07:22 م الخميس 31 مايو 2018
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كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 2018، بتعيين 477 وكيلاً للنائب العام.

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