بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 477 وكيلا للنائب العام
07:22 م الخميس 31 مايو 2018
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كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 2018، بتعيين 477 وكيلاً للنائب العام.
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