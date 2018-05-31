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قرار جمهوري بتعيين رشا راغب مديرا للأكاديمية الوطنية للشباب

06:53 م الخميس 31 مايو 2018
قرار جمهوري بتعيين رشا راغب مديرا للأكاديمية الوطنية للشباب

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 247 لسنة 2018، بشأن تعيين المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري على، تعيين الدكتورة رشا عياد راغب خليل، مديرا تنفيذيا للأكاديمية الوطنية لتدريب وتاهيل الشباب، وتُعامل المعاملة المالية لنائب الوزير.

كما نصت المادة الثانية من القرار على العمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الشباب

قرار جمهوري الأكاديمية الوطنية للشباب الجريدة الرسمية رشا عياد

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