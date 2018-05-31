​السكة الحديد: تأخر قطار "المنصورة - القاهرة" بسبب عطل مفاجئ بالجرار

كتب- أحمد نجيب:

أعلنت هيئة السكة الحديد، مساء الخميس، تأخر قطار رقم 388 ركاب (المنصورة - القاهرة) بين محطتي برقين وأبوالشقوق على خط الزقازيق المنصورة نتيجة عطل مفاجئ بالجرار أدى إلى حدوث "دخنة".

وأكدت الهيئة في بيان لها، أنه على الفور تم اتخاذ إجراءات السلامة وإيقاف القطار وإخماد الدخنة، والاستعداد بجرار الإمداد لاستبدال الجرار لعدم تعطل حركة مسير الركاب.

واعتذرت الهيئة لركاب القطار نتيجة هذا العطل المفاجئ الذي حدث.