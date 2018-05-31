قرار جمهوري بتشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للشباب

كتب- محمد نصار:

أفادت قناة "اكسترا نيوز"، بصدور قرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، لمدة 3 سنوات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل.

ويضم المجلس، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، واللواء عباس مصطفى كامل محمد ممثلاً لرئاسة الجمهورية، وأحمد أشرف على كجوك ممثلاُ لوزارة المالية، والدكتور محمد عبد الكريم صالحين ممثلاُ لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أحمد زايد ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى الدكتور محمد طارق محمد عبد القادر، والدكتور يوهانسن يحيى محمد عيد، وائل عبد الرازق أحمد قرطام ، ومحمد شريف ديلاور، والدكتور محمد صالح هاشم حماد، من ذوى الخبرة.

كان السيسي، أصدر قرارًا بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.