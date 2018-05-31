النائب صاحب مشروع قانون "جمع الفكة": اقتراحي نابع من سياسة الرئيس

كتبت- هند الشامي:

قال النائب عصام الفقي، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هدفه من مقترح "جمع الفكة"، مساعدة الدولة في أزمتها المالية وسد عجز الموازنة العامة، عبر جمع الفكة من المصريين بالفواتير التي تُدفع للحكومة.

وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الفكرة تأتي استنادًا لطرح الرئيس عبد الفتاح السيسي في السابق.

وكان السيسي في خطاب له سبتمبر 2016، طالب المواطنين بالتبرع بـ"الفكة" التي تنتج عن المعاملات الحكومية إلى صندوق دعم الاقتصاد المصري.

وأشار النائب، إلى أن هذه المشروع حال إقراره وبدء تنفيذه سيدر مليارات الجنيهات على الدولة، والتي بدورها تساهم في مشروعات تنموية، أو سد عجز الموازنة أو غيرها.

وعن نصوص القانون، أوضح أنه يعكف على وضعها الآن، للتقدم بها للبرلمان في أقرب وقت.



