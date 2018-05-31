تعرف على تفاصيل طقس الجمعة

كتبت- عايدة رضوان:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يستمر غدًا الجمعة طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

كما يتوقع خبراء الهيئة، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية عربية معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة " العظمى - الصغرى" المتوقعة غدًا على كافة أنحاء الجمهورية:

القاهرة 22 32

وسط الدلتا 22 32

الإسكندرية 20 28

بلطيم 21 28

مطروح 19 27

السلوم 18 27

سيوة 21 34

بورسعيد 23 28

دمياط 22 28

العريش 19 29

رفح 18 28

الإسماعيلية 20 33

السويس 21 33

رأس سدر 23 33

نخل 17 33

نويبع 26 35

طابا 20 32

كاترين 17 28

الطور 25 37

شرم الشيخ 27 38

الغردقة 28 37

مرسى علم 25 36

الفيوم 22 35

بني سويف 22 35

المنيا 22 35

أسيوط 23 36

سوهاج 23 37

قنا 23 38

الأقصر 23 39

أسوان 25 40

أبو سمبل 24 40

الوادي الجديد 25 41

شلاتين 26 36

أبو رماد 27 35

رأس حدربة 28 34

حلايب 28 32