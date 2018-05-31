فوز 15 لجنة بـ"الطباعة والإعلام" بالتزكية في الانتخابات العمالية

كتبت- مروة شوقي:

قال مجدي البدوي، رئيس نقابة الصحافة والطباعة والإعلام، إن هناك 15 لجنة تتبع النقابة فازت بالتزكية في الانتخابات العمالية، اليوم الخميس، لافتًا إلى أنه فاز أيضًا برئاسة اللجنة النقابية بجريدة الأسبوع بالتزكية.

وأوضح البدوي، في تصريحات صحفية، على هامش انتخابات المرحلة الثانية للانتخابات العمالية، أن الـ15 لجنة في مقدمتهم نقابة الصحفيين وجريدة الوفد والمجلس الأعلى للأثار بالقاهرة، وهيئة آثار الوجه البحرى، والبيت الفنى للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية وشركة مطابع الشمرلي، وشركة مطابع العلمين ببرج العرب، وببرس لتصنيع الورق، وجريدة اليوم السابع.

وتجري انتخابات التشكيلات النقابية العمالية بالمرحلة الثانية للجان النقابية التابعة للتصنيف النقابي للعاملين في 13 قطاعًا هي: "الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة والإعلام، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحري، والنقل الجوي، والمناجم والمحاجر، والبريد، والنيابات والمحاكم".