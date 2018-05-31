"الصحة": تطعيم جديد لشلل الأطفال في سن 4 شهور من يوليو المقبل

كتب - أحمد جمعة:

أقرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في البرنامج الموسع للتطعيمات، نوعا جديدا من التطعيمات إلى جدول التطعيمات الروتينية على أن يبدأ العمل به اعتبارا من شهر يوليو المقبل، بمعدل جرعة واحدة للأطفال عند سن 4 شهور.

وقال الدكتور عصام عثمان، المدير التنفيذي للبرنامج الموسع للتطعيمات، في منشور صادر لمديري عموم الطب الوقائي بمديريات الشئون الصحية، إن التطعيم الجديد هو "السولك IPV".

وتطعيم سولك، هو لقاح عضلي يأخذه الأطفال للتحصين ضد مرض شلل الأطفال، والذي يوفر حماية ضد 3 أنواع من فيروس شلل الأطفال، وهو تطعيم مختلف عن "سابين"، والذي يأخذه الأطفال عن طريق الفم.

ووجه المدير التنفيذي لـ"برنامج التطعيمات" تعليمات لحفظ وتداول الطعم، حيث يحفظ في مخازن طعوم المديريات، والإدارات، والمناطق الطبية، داخل ثلاجات "ICE – LINED" داخل السلات العلوية أو السفلية، وفي مكاتب الصحة والوحدات الصحية في منتصف الرف الثاني بالثلاجات العادية، وداخل السلات سواء العلوية أو السفلية، وبالثلاجات "ICE – LINED" إن وجدت.

ونبه "عثمان" بضرورة عدم ملامسة أكياس التبريد أثناء جلسات التطعيمات والتنقل، مطالباً بتعميم المنشور الخاص بالتعليمات لجميع الإدارات الصحية، وتعميمه على جميع مكاتب الصحة، والوحدات الصحية.