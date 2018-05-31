​"عبدالغفار" يدعو الجامعات الخاصة للمشاركة في حملة "أنت مراية نفسك"

كتب- محمد قاسم وداليا شبل:

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسـة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعــليم العالي، اجتماعاً صباح الخميس، بحضور الدكتور عبد السلام صديق أمين عام المجلس، والسادة أعضاء المجلس، بمقر الوزارة.

فى بداية الجلسة اطمأن الوزير على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعات الخاصة، مطالباً رؤساء الجامعات بالمتابعة الدقيقة لسير الامتحانات وإعلان النتائج للطلاب، مشددًا على أهمية انتظام أعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات وإعلان النتائج.

وأكد عبد الغفار على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها الثقافية والرياضية والفنية لطلاب الجامعات الخاصة، والإعلان عنها خلال فترة إجازة آخر العام؛ لتشجيع الطلاب على المشاركة فيها، مشددًا على ضرورة مشاركة الجامعات الخاصة فى حملة "أنت مراية نفسك" بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.

وفي إطار التخفيف على الطلاب طالب عبد الغفار، أعضاء المجلس بالتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية فى الرد على الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالطلاب.

وتفعيلًا لاتفاقية التعاون الموقعة فى أكتوبر الماضى بين وزارة التعليم العالى المصرية ووزارة التعليم العالى البريطانية، والتى تهدف إلى دعم الجامعات البريطانية لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، أشار الوزير إلى قيام وفد بريطاني يضم مسئولين جامعيين من 18 جامعة بريطانية بزيارات لمؤسسات التعليم العالى وبعض الجامعات والمراكز البحثية نهاية الشهر القادم، مؤكداً ضرورة جاهزية الجامعات الخاصة لمقابلة هذا الوفد، والاستفادة من هذه الزيارة لتوقيع اتفاقيات تعاون مع الجامعات البريطانية لمواكبة أحدث النظم العالمية .

وقام د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ونائب رئيس المؤسسة الفرانكفونية للتدريب باستعراض أنشطة المؤسسة والمزايا العديدة التى تقدمها للجامعات، وأهمها تقديم برامج تدريبية ومنح قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى دعم المؤتمرات العلمية والدارسين، مؤكدًا على أهمية انضمام الجامعات الخاصة لعضوية هذه المؤسسة.