"سعفان" يقرر تعديل مواعيد الترشح لعضوية مجالس إدارة المنظمات العمالية

كتبت-مروة شوقي:

أصدر وزير القوي العاملة، محمد سعفان، الخميس، قرارا بتعديل مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2018/2022، بحيث تجرى انتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية التي تعذر إجراء الانتخابات بها في المواعيد المقررة أو التي قررت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات إعادة إجراءات التصويت بها لأي سبب من الأسباب.

وحدد القرار تقديم مشاريع الانتخاب الأحد المقبل 3 يونيو، واعتماد استمارات إبداء الرأي في اليوم التالي، على أن تجري الانتخابات الثلاثاء 5 يونيو، وإعلان النتائج وإيداع الأوراق يومي 27 و28 يونيو 2018.

وقرر الوزير، تعديل انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة بحيث يفتح باب الترشح 11 يونيو المقبل، وإعلان أسماء المرشحين في اليوم التالي، والطعون والبت فيها 13 يونيو، إعلان الكشوف النهائية في اليوم التالي، علي أن تجرى الانتخابات 19 يونيو وإعلان النتائج وإيداع الأوراق في اليوم التالي.

وحدد القرار أن تجري انتخابات الاتحادات النقابية العمالية طبقا للمواعيد التالية ، بحيث يفتح باب الترشح 23 يونيو، وإعلان اسماء المرشحين في اليوم التالي، والطعون والبت فيها 25 يونيو، وإعلان الكشوف النهائية في اليوم التالي، على أن تجري الانتخابات 27 يونيو المقبل، وإعلان النتائج وإيداع الأوراق في اليوم التالي .