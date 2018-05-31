اختفاء كشوف مرشحي الانتخابات العمالية يُثير غضب موظفي الصحة- صور

كتبت- مروة شوقي:

حرر ممثلو وزارة القوى العاملة، محضرًا لإثبات واقعة فتح مظروف الانتخابات ليفاجئوا بعدم وجود كشوف للمرشحين واستمارة الاقتراع، في اللجنة النقابية بديوان وزارة الصحة والسكان، التابعين للتصنيف النقابي الخاص بالخدمات الصحية، في المرحلة الثانية للانتخابات العمالية.

وأعرب الناخبون والمرشحون، عن استيائهم من عدم فتح باب التصويت حتى ظهر الخميس، والتي كان من المقرر لها فتح أبوابها في الساعة التاسعة صباحا، وعند حضور موظفي القوى العاملة، وفتح مظروف الانتخابات المختوم بختم الوزارة، تبين وجود كشف بأسماء أعضاء الجمعية العمومية، وغياب استمارة إبداء الرأي، وعدم وجود كشوف بأسماء المرشحين لانتخابات اللجنة النقابية.

وحررت كوثر رفاعي أمين، رئيس اللجنة انتخابية (1)، وهويدا حامد محمد، رئيس اللجنة (2)، محضرًا بالواقعة، بفتح المظروف وعدم وجود كشوف المرشحين أو استمارة إبداء الرأي.

وقال أحد المرشحين على منصب رئيس اللجنة النقابية، إن عدد المرشحين على منصب الرئيس "3"، يختار العامل واحد منهم، و12 عضوًا باللجنة لاختيار 10 من بينهم فقط، مشيرًا إلى أن الكشوف الأولية كانت تضم 17 عضوًا، وخرج الكشف النهائي الساعة 12 مساء أمس، يضم 15 اسمًا فقط.

من جانبه، أشار حازم يوسف، إلى أن اسمه كان موجودًا في الكشوف الأولية، إلا أنه فوجىء بحذف اسمه من الكشف النهائي رغم عدم تقديم طعن ضده.

ولفت يوسف، إلى أن عدد أعضاء الجمعية العمومية بلغ حوالي 800 فقط من أصل 3000 عضوًا مشتركين في النقابة.

وتجرى انتخابات التشكيلات النقابية العمالية بالمرحلة الثانية للجان النقابية التابعة للتصنيف النقابي للعاملين في 13 قطاعًا هي: "الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة والإعلام، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحري، والنقل الجوي، والمناجم والمحاجر، والبريد، والنيابات والمحاكم".