وزير الدفاع يلتقي وفدًا من أعضاء الكونجرس الأمريكي

كتب- عمر مصطفى:

التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بوفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي برئاسة النائب داريل ايسا رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي الذي يزور مصر حاليا.

وتناول اللقاء العلاقات المصرية الأمريكية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد صبحي، عمق علاقات الشراكه الإستراتيجية بين البلدين بما يدعم المساعي المشتركة للسلام والتنمية والتصدي للتحديات الراهنة التي تهدف إلي تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جانبهم أشاد أعضاء الوفد الأمريكي، بأهمية علاقات التعاون التي تربط مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات، مؤكدين على أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين علي كافة الأصعدة في ظل ما تبذله مصر من جهود في مواجهة الإرهاب ومشاركتها الفاعلة في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدداً من قادة القوات المسلحة