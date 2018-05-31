الحمد الله يطالب الأمم المتحدة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

رام الله - (د ب أ):

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم الخميس في رام الله مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، آخر التطورات السياسية، والتصعيد العسكري الاسرائيلي في قطاع غزة والضفة، مطالبا بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا ) اليوم أن الحمد الله شدد ، خلال اللقاء، على ضرورة استجابة الأمم المتحدة لمطالب القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة بتوفير حماية دولية لأبناء الشعب.

وجدد الحمد الله دعوته الأمم المتحدة إلى دعم مبادرة الرئيس عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، واتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.