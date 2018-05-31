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إقلاع طائرة مصر للطيران الثانية إلى ألمانيا لتحويلها من ركاب لـ"بضائع"

03:14 م الخميس 31 مايو 2018
إقلاع طائرة مصر للطيران الثانية إلى ألمانيا لتحويلها من ركاب لـ"بضائع"

كتب- طه عبيد:

صرح الطيار باسم جوهر، رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، بأن الطائرة الثانية من طراز A330/200 أقلعت اليوم الخميس، من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى مدينة دريسدن الألمانية، ليتم تحويلها من طائرة ركاب إلى طائرة بضائع، وذلك بواسطة الشركة العالمية EFW.

وأضاف جوهر، أن الطائرة تعد الثانية من ٣ طائرات تضمهم الشركة إلى أسطولها بعد تحويلهم من طائرات ركاب، ومن المقرر أن تصل الطائرة الأولى في ٣٠ يونيو القادم، على أن تصل الثانية في منتصف نوفمبر القادم.

على جانب آخر، تستمر شركة مصرللطيران للشحن الجوي في استراتيچيتها نحو فتح أسواق جديدة، وتغطية المزيد من الوجهات خاصة في الأسواق الواعدة.

بدأت الشركة هذا الأسبوع، تشغيل أولى رحلاتها إلى مطار جبل على بدبي، بالإضافة إلى رحلات لاجوس بنيچيريا، على أن يتم تشغيل الرحلات بشكل منتظم بواقع رحلة أسبوعية إلى كل من المطارين .

مصر للطيران اقلاع طائرة ألمانيا طائرة بضائع

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